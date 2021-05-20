الكرملين: بوتين لن يشارك في قمة "الصحة العالمية" غدًا في إيطاليا

موسكو- أ ش أ:

أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يشارك في قمة "الصحة العالمية 2021"، التي تستضيفها إيطاليا غدًا الجمعة.

وقال بيسكوف للصحفيين، الخميس: "لن يشارك الرئيس فلاديمير بوتين في هذه القمة، ومشاركته غير مخطط لها"، مضيفا "أن بوتين سيشارك غدا في اجتماع المجلس الاقتصادي الأوراسي للأعلى".

وتستضيف إيطاليا غدا الجمعة قمة الصحة العالمية لهذا العام، بصفتها رئيسة مجموعة العشرين والمفوضية الأوروبية.

وذكرت الحكومة الإيطالية أن القمة ستُختتم باعتماد بيان مشترك حول مبادئ الاستجابة لحالات الطوارئ الطبية وتبادل الخبرات وضمان التضامن الدولي وجمع الأموال لمكافحة وباء كورونا.