Masrawy logo white

الكرملين: بوتين لن يشارك في قمة "الصحة العالمية" غدًا في إيطاليا

03:08 م الخميس 20 مايو 2021
الكرملين: بوتين لن يشارك في قمة "الصحة العالمية" غدًا في إيطاليا

فلاديمير بوتين

موسكو- أ ش أ:

أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يشارك في قمة "الصحة العالمية 2021"، التي تستضيفها إيطاليا غدًا الجمعة.

وقال بيسكوف للصحفيين، الخميس: "لن يشارك الرئيس فلاديمير بوتين في هذه القمة، ومشاركته غير مخطط لها"، مضيفا "أن بوتين سيشارك غدا في اجتماع المجلس الاقتصادي الأوراسي للأعلى".

وتستضيف إيطاليا غدا الجمعة قمة الصحة العالمية لهذا العام، بصفتها رئيسة مجموعة العشرين والمفوضية الأوروبية.

وذكرت الحكومة الإيطالية أن القمة ستُختتم باعتماد بيان مشترك حول مبادئ الاستجابة لحالات الطوارئ الطبية وتبادل الخبرات وضمان التضامن الدولي وجمع الأموال لمكافحة وباء كورونا.

هذا المحتوى من

قمة الصحة العالمية فلاديمير بوتين روسيا الكرملين

الخبر التالى:

ساركوزي يمثل مجددا أمام المحكمة في قضية الانفاق لحملته الانتخابية

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1160

إصابات اليوم

57

وفيات اليوم

1003

متعافون اليوم

249238

إجمالي الإصابات

14498

إجمالي الوفيات

183696

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا