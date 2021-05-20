بريطانيا على شفا "موجة كورونا ثالثة".. وتحذير: العزل المنزلي غير فعال

لندن- أ ش أ:

حذر البروفيسور أندرو هايوارد خبير الأمراض المعدية، من أن بريطانيا ربما تكون في بداية موجة ثالثة من الإصابات بفيروس كورونا.

وقال هايوارد، البروفيسور بجامعة كوليدج لندن، في تصريحات نقلتها صحيفة "الاندبندنت" البريطانية "قلق للغاية" بشأن انتشار ما يسمى بالمتغير الهندي، أو طفرة B1.617.2، لأن هذه السلالة انتشرت بشكل فعال داخل الأسر والمجتمع الأوسع نطاقا ومن المرجح أن تنتشر إلى أجزاء أخرى من البلاد.

وأضاف أنه من الواضح أننا نفعل كل ما في وسعنا لاحتواء انتشار ذلك، ولكن من المحتمل أن تكون ثمة حاجة لمزيد من التدابير العامة للسيطرة عليه، مضيفا "أن الموجة الثالثة كان دائما من المحتمل انتشارها ولكن حجمها سيعتمد على الكيفية التي ستنتشر بها السلالة وكذلك معدل التطعيمات".

وذكرت الصحيفة، أنه تم تحديد ما يقرب من 3 آلاف حالة من السلالة الجديدة في جميع أنحاء المملكة المتحدة - بما يمثل ارتفاعا من الـ 2323 حالة التي تم الإعلان عنها يوم الاثنين الماضي - وتم الإعلان عن زيادة الاختبارات في عدد من الأماكن للسيطرة على انتشارها، بما في ذلك بولتون وبلاكبيرن.

يأتي ذلك في الوقت الذي حذر فيه عالم الأوبئة في "إمبريال كوليدج لندن"، البروفيسور نيل فيرجسون، من أن نظام العزل الصحي المنزلي الحالي في المملكة المتحدة غير فعال، ولن يمنع المزيد من المتغيرات من "كوفيد-19" من دخول بريطانيا.