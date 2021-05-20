روحاني: الغرب وافق على إلغاء العقوبات الرئيسية على إيران

طهران- (د ب أ):

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، الخميس، أن القوى الغربية وافقت على إلغاء العقوبات الرئيسية المفروضة على بلاده.

ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية عنه القول خلال تدشين مشاريع لوزارة النفط: "إنهم في فيينا يتفاوضون وموافقون على أنهم سيلغون جميع العقوبات الرئيسية. الحديث الآن عن القضايا الجزئية والتفصيلية".

وأوضح :"لقد وافقوا على إلغاء العقوبات المفروضة على النفط والبتروكيماويات والشحن والتأمين والبنك المركزي. لقد اتخذنا الخطوة الرئيسية والكبيرة وتم الاتفاق الرئيسي".

وكانت وكالة "بلومبرج" نقلت الليلة الماضية عن مسؤول أوروبي بارز القول إن إيران والولايات المتحدة اقتربتا من التوصل لصيغة من أجل إحياء الاتفاق النووي بين الجمهورية الإسلامية والقوى العالمية والذي يرجع لعام 2015.