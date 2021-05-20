Masrawy logo white

سفير فلسطين: شراكة مع مصر لإعادة إعمار غزة فور توقف العدوان الإسرائيلي

01:24 م الخميس 20 مايو 2021
سفير فلسطين: شراكة مع مصر لإعادة إعمار غزة فور توقف العدوان الإسرائيلي

دياب اللوح السفير الفلسطيني لدى مصر

وكالات:

أشاد السفير الفلسطيني لدى مصر، دياب اللوح، بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي بتخصيص 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة بمشاركة شركات إعمار مصرية.

وقال اللوح في حديث لتلفزيون فلسطين الرسمي، أوردته صحيفة "دنيا الوطن" الفلسطينية، الخميس، إن "الرئيس (الفلسطيني) محمود عباس رحب بهذه المبادرة، ونحن في فلسطين نرحب بهذه المبادرة النوعية التي تأتي بوقت حرج يتعرض فيه شعبنا لأبشع الجرائم".

وأضاف: "بتوجهات من سيادته (الرئيس عباس) سوف نتابع هذه المبادرة مع الأشقاء في مصر، وفور توقف العدوان سوف تعمل فرق هندسية والطواقم بتقييم الحالة الميدانية وحجم الخسائر واحتياجات إعادة الإعمار بالشراكة بين القيادتين الفلسطينية والمصرية".

وأُعلن أمس الثلاثاء عن المبادرة المصرية بعد ساعات من إعلان الدكتور هالة زايد، وزيرة الصحة، إرسال 65 طنا من المساعدات الطبية إلى غزة للمساهمة في معالجة المصابين.

وتتضمن المساعدات المصرية البالغة قيمتها 14 مليون جنيه (890 ألف دولار)، "مستلزمات جراحية ومستلزمات تشغيل الأقسام الداخلية والطوارئ ومستلزمات الأشعة والكسور وآلات جراحية للعمليات الكبرى والصغرى بالإضافة إلى أقنعة أكسجين وأجهزة تنفس اصطناعي وأجهزة تخدير".

كما تشمل "كافة أنواع الأدوية ومن بينها أدوية تخدير ومضادات حيوية ومراهم للحروق وأدوية للأمراض المزمنة مثل الضغط والسكري والكلى".

والأحد، أمر الرئيس السيسي بفتح معبر رفح للسماح للمصابين الفلسطينيين بالعبور لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية.

وجرى تجهيز 11 مستشفى مصريًا بينها 6 في القاهرة تضم 900 سرير ويعمل فيها 3600 من أفراد الطواقم الطبية، لاستقبال الجرحى الفلسطينيين.

ويعد معبر رفح نقطة الاتصال الوحيدة لقطاع غزة الوحيدة بالعالم التي لا تسيطر عليها إسرائيل.

يأتي ذلك فيما يواصل الاحتلال الإسرائيلي لليوم الحادي عشر على التوالي استهداف المنازل والشقق السكنية والطرق الرئيسية والمنشآت والمصانع في غزة.

وخلّف العدوان الإسرائيلي "الأشدة حِدة" على القطاع، 230 شهيدًا على الأقل، بينهم 65 طفلا و39 سيدة و17 مُسنًا، إضافة إلى 1710 جرحى.

دياب اللوح سفير فلسطين اعمار غزة الاحتلال الاسرائيلي مصر

الخبر التالى:

سفير إسرائيل في أمريكا: لا خلافات بين الجانبين بشأن إنهاء عملية غزة

كورونا.. لحظة بلحظة

1160

إصابات اليوم

57

وفيات اليوم

1003

متعافون اليوم

249238

إجمالي الإصابات

14498

إجمالي الوفيات

183696

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا