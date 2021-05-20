سفير فلسطين: شراكة مع مصر لإعادة إعمار غزة فور توقف العدوان الإسرائيلي

وكالات:

أشاد السفير الفلسطيني لدى مصر، دياب اللوح، بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي بتخصيص 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة بمشاركة شركات إعمار مصرية.

وقال اللوح في حديث لتلفزيون فلسطين الرسمي، أوردته صحيفة "دنيا الوطن" الفلسطينية، الخميس، إن "الرئيس (الفلسطيني) محمود عباس رحب بهذه المبادرة، ونحن في فلسطين نرحب بهذه المبادرة النوعية التي تأتي بوقت حرج يتعرض فيه شعبنا لأبشع الجرائم".

وأضاف: "بتوجهات من سيادته (الرئيس عباس) سوف نتابع هذه المبادرة مع الأشقاء في مصر، وفور توقف العدوان سوف تعمل فرق هندسية والطواقم بتقييم الحالة الميدانية وحجم الخسائر واحتياجات إعادة الإعمار بالشراكة بين القيادتين الفلسطينية والمصرية".

وأُعلن أمس الثلاثاء عن المبادرة المصرية بعد ساعات من إعلان الدكتور هالة زايد، وزيرة الصحة، إرسال 65 طنا من المساعدات الطبية إلى غزة للمساهمة في معالجة المصابين.

وتتضمن المساعدات المصرية البالغة قيمتها 14 مليون جنيه (890 ألف دولار)، "مستلزمات جراحية ومستلزمات تشغيل الأقسام الداخلية والطوارئ ومستلزمات الأشعة والكسور وآلات جراحية للعمليات الكبرى والصغرى بالإضافة إلى أقنعة أكسجين وأجهزة تنفس اصطناعي وأجهزة تخدير".

كما تشمل "كافة أنواع الأدوية ومن بينها أدوية تخدير ومضادات حيوية ومراهم للحروق وأدوية للأمراض المزمنة مثل الضغط والسكري والكلى".

والأحد، أمر الرئيس السيسي بفتح معبر رفح للسماح للمصابين الفلسطينيين بالعبور لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية.

وجرى تجهيز 11 مستشفى مصريًا بينها 6 في القاهرة تضم 900 سرير ويعمل فيها 3600 من أفراد الطواقم الطبية، لاستقبال الجرحى الفلسطينيين.

ويعد معبر رفح نقطة الاتصال الوحيدة لقطاع غزة الوحيدة بالعالم التي لا تسيطر عليها إسرائيل.

يأتي ذلك فيما يواصل الاحتلال الإسرائيلي لليوم الحادي عشر على التوالي استهداف المنازل والشقق السكنية والطرق الرئيسية والمنشآت والمصانع في غزة.

وخلّف العدوان الإسرائيلي "الأشدة حِدة" على القطاع، 230 شهيدًا على الأقل، بينهم 65 طفلا و39 سيدة و17 مُسنًا، إضافة إلى 1710 جرحى.