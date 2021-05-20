عمال إسرائيليون يشترطون استعادة جثتي جنديين لإصلاح خطوط الكهرباء لغزة

غزة- (بي بي سي):

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن مجموعة من العمال الإسرائيليين في أكبر شركة لتزويد الكهرباء لغزة قالوا إنهم لن يصلحوا خطوط الكهرباء حتى تفرج حماس عن جثتي الجنديين الإسرائيليين، هاد جولدن وأورون شاؤول، اللذين قتلا خلال الصراع، عام 2014.

وطالبت مجموعة العمال بشركة الكهرباء الإسرائيلية "آي إي سي"، بالإفراج عن المواطن، أفيرا منغيستو، وهو إثيوبي-إسرائيلي عبر إلى غزة في نفس العام.

وعلقت شركة الكهرباء الإسرائيلية بالقول إنها "شركة حكومية تخضع لأحكام القانون، والكهرباء منتج أساسي لا علاقة له بالصراع".