"الجهاد الإسلامي" تنتقد تصريحات وزير الخارجية الألماني في إسرائيل: تبرر القتل

غزة-(د ب أ):

انتقدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، الخميس، تصريحات وزير الخارجية الألماني هايكو ماس في إسرائيل بشأن التواصل الحاصل في قطاع غزة.

وقالت الحركة، في بيان صحفي تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه، إن تصريحات الوزير الألماني "تبرر القتل والإبادة ولا تشجع على وقف العدوان والتهدئة".

وأضافت الحركة أنها "تصريحات عنصرية لا ترى الحقيقة إلا من الزاوية التي تخدم المصالح الاستعمارية للغرب وإسرائيل"، مؤكدة أن "غياب العدالة عما يجري من عدوان بحق الشعب الفلسطيني هو الذي خلق مناخاً شجع الاحتلال على القتل".

وشددت الجهاد الإسلامي على أن إسرائيل "تتحمل مسؤولية قتل الأطفال وتدمير المنازل وكل ما حل من دمار ممنهج في قطاع غزة".

وكان ماس صرح بأن من حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها يشمل الحق في مهاجمة البنية التحتية التي يمكن أن تنطلق منها الهجمات في المستقبل، في إشارة إلى الغارات على قطاع غزة.