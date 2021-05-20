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"القسام" تعلن قصف حافلة جنود إسرائيلية شمال غزة بصاروخ مُوجّه

10:27 ص الخميس 20 مايو 2021
"القسام" تعلن قصف حافلة جنود إسرائيلية شمال غزة بصاروخ مُوجّه

القسام تعلن قصف حافلة جنود إسرائيلية

غزة- (د ب أ):

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، الخميس، استهداف حافلة لنقل الجنود الإسرائيليين قرب قاعدة "زيكيم" شمال قطاع غزة بصاروخ موجه.

وقالت كتائب القسام، في بيان صحفي اليوم أوردته فضائية "الأقصى" الفلسطينية، إنها قامت بعد ذلك بقصف محيط الحافلة المستهدفة في زيكيم بقذائف الهاون بعد أن حاولت القوات الإسرائيلية إطلاق قنابل دخانية.

ولم يصدر أي تعليق من جيش الاحتلال الإسرائيلي بشأن هذا الاستهداف.

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