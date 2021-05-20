وزير الخارجية الألماني من إسرائيل: ندعم جهود وقف إطلاق النار في غزة

تل أبيب- (د ب أ):

أكد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، الخميس، أن بلاده تدعم الجهود الدولية الرامية لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وفصائل قطاع غزة.

وفي مؤتمر صحفي مع نظيره الإسرائيلي جابي أشكينازي، على هامش زيارة لإسرائيل، شدد ماس على أن ألمانيا تقف إلى جانب إسرائيل وترى أن من حقها الدفاع عن نفسها.

من جانبه، أكد أشكينازي أن العمل جار لوقف إطلاق النار.

وقال: "نواصل تسهيل المساعدات الإنسانية لسكان غزة ونفصل بينهم وبين حماس كمنظمة إرهابية".