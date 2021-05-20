الأمير ويليام يعلن تلقيه أول جرعة من لقاح كورونا

لندن- (د ب ا):

أعلن دوق كامبريدج الأمير ويليام، حفيد الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا، تلقيه أول جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

ونشر حساب دوق ودوقة كامبريدج على موقع انستجرام لمشاركة الصور صورة للأمير وهو يتلقى اللقاح.

وكتب أسفل الصورة "يوم الثلاثاء تلقيت أول جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا".

وأضاف "أتوجه بالشكر لجميع من يشاركون في حملة التطعيم على كل ما فعلوه ومازالوا يقومون به".