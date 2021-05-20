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بدء عملية التصويت للانتخابات الرئاسية السورية للمقيمين في الخارج

09:04 ص الخميس 20 مايو 2021
بدء عملية التصويت للانتخابات الرئاسية السورية للمقيمين في الخارج

أرشيفية

دمشق /أ ش أ/

بدأت عمليات الاقتراع لانتخابات الرئاسة السورية للمقيمين في الخارج، صباح اليوم الخميس، في عدد من السفارات والبعثات والقنصليات السورية حول العالم، وتوافد السوريون مع اللحظات الأولى لفتح صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم.
وذكر التلفزيون السوري، أن السوريين المقيمين في البحرين والكويت وسلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة، واستراليا واليابان والصين وماليزيا وإندونيسيا وباكستان والهند وعمان وإيران وأرمينيا وأبوظبي ولبنان، بدأوا عملية الإدلاء بأصواتهم في انتخابات رئاسة في مقار السفارات السورية هناك والتي فتحت أبوابها منذ السابعة صباحا بالتوقيت المحلي لكل بلد.

هذا المحتوى من

Asha
عمليات الاقتراع انتخابات الرئاسة السورية القنصليات السورية صناديق الاقتراع

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