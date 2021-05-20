الصين تعلن عن تفش جديد لإنفلونزا الطيور في منطقة التبت

بكين /أ ش أ/

أعلنت وزارة الزراعة والشؤون الريفية في الصين عن تفش لإنفلونزا الطيور "إتش5 إن8" في مدينة "ناغتشوي" بمنطقة التبت ذاتية الحكم جنوب غربي الصين.

وذكرت الوزارة -في بيان اليوم- أنه تم رصد المرض شديد العدوى بين الطيور البرية في منطقتين من "ناغتشوي"، بما فيها حديقة وطنية للأراضي الرطبة، حيث أصيب ونفق 268 طائرا بريا حتى الآن.

وقامت السلطات المحلية بتفعيل الاستجابة الطارئة، وتعقيم المنطقة، والتخلص من جميع الطيور النافقة بأمان.

ويعتبر فيروس "إتش5 إن8" نوعا فرعيا من فيروس الإنفلونزا أ (المعروف أيضا باسم فيروس إنفلونزا الطيور)، ورغم أنه لا يشكل سوى خطورة منخفضة على البشر، إلا أنه شديد الخطورة على الطيور البرية والدواجن.