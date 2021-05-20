الصحة الفلسطينية تعلن ارتفاع حصيلة المواجهات مع إسرائيل إلى 256 قتيلا ونحو 8 آلاف جريح

رام الله (د ب أ)-

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل 8 أشخاص أمس الأربعاء مع تواصل موجة العنف الأحدث بين إسرائيل والفصائل الفسلطينية التي تفجرت في 10 أيار/مايو الجاري ، لترتفع حصيلة القتلى الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس إلى 256 فضلا عن 7892 جريحا.

وأوضحت الوزارة الصحة أن 228 فلسطينيا قتلوا في غزة ينهم 65 طفلا، و38 سيدة، بينما بلغ عدد الجرحى في القطاع 1620 ، حسبما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) ليل الأربعاء/الخميس.

وأضافت الوكالة أن عدد القتلى في الضفة الغربية ارتفع إلى 27 ، بينهم 4 أطفال، وسيدة، و5164 جريحا، مشيرة إلى مقتل شاب في مدينة القدس وإصابة 1108 آخرين، وقتل شابان في م