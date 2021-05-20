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الصحة الكندية: يمكن تخزين لقاح فايزر في درجة حرارة الثلاجة

01:03 ص الخميس 20 مايو 2021
الصحة الكندية: يمكن تخزين لقاح فايزر في درجة حرارة الثلاجة

لقاح فايزر

أوتاوا - (د ب أ)
سمحت وزارة الصحة الكندية بتخزين لقاح فايزر/بيونتك المضاد لفيروس كورونا في درجة حرارة الثلاجة العادية، والتي تتراوح ما بين 2 إلى 8 درجات مئوية، لمدة تصل إلى شهر خلال فترة الاستخدام.

وتقول كندا إن التغيير سيسمح بمزيد من المرونة في توزيع اللقاحات، وفقا لوكالة أنباء بلومبرج للأنباء، حيث وجدت وزارة الصحة الكندية أن اللقاح غير المخفف يظل ثابتًا عند درجات حرارة الثلاجة القياسية لمدة 31 يومًا.

لقاح فايزر وزارة الصحة الكندية درجة حرارة الثلاجة فيروس كورونا

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