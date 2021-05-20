فصائل فلسطينية تقصف قاعدتين جويتين للاحتلال ردًا على عدوانه في غزة

قصفت كتائب القسام التابعة لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" قاعدتين جويتين للاحتلال الإسرائيلي، في الساعات الأولى صباح اليوم الخميس.

وأعلنت كتائب القسام، في بيان لها قصف قاعدتين جويتين هما "تل نوف، وحتسريم"، ردًا على قصف الاحتلال لقطاع غزة ليل الأربعاء/الخميس.

وكانت طائرات الاحتلال الإسرائيلي شنت غارات اليوم الخميس، عدة على مناطق متفرقة في قطاع غزة، حسبما ذكر المركز الفلسطيني للإعلام.

‏‎واستهدفت طائرات الاحتلال منزلاً بمحيط الضابطة الجمركية في خان يونس جنوب قطاع ‎غزة، وقصفت أرضًا زراعية قرب شركة توزيع الكهرباء بالقطاع.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية ذكرت مساء الأربعاء، أن قوات الاحتلال ستكثف ضرباتها ليل الأربعاء/الخميس تمهيدًا لوقف إطلاق نار في قطاع غزة.

وزعمت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن قرار وقف إطلاق النار سيعلن عنه خلال ساعات ويدخل حيز التنفيذ ظهر يوم الجمعة.