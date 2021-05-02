"أمر خطير".. بيان جديد من الخارجية السودانية حول الملء الثاني لسد النهضة

وكالات:

اعتبرت وزيرة الخارجية السودانية، أن الملء الثاني لسد النهضة دون اتفاق بين السودان ومصر وإثيوبيا "أمر خطير".

وأوضحت وزيرة الخارجية السودانية، حسبما نقلت عنها شبكة "سكاي نيوز عربية"، أن السودان "سيبحث الملء الثاني لسد النهضة مع رئيس الاتحاد الإفريقي أثناء زيارة وفد سوداني للكونغو".

وكان وزير الري السوداني، قال إن 20 مليون مواطن على ضفتي النيل يترقبون "كارثة الملء الثاني لسد النهضة".

وأوضح الوزير السوداني، حسبما نقلت عنه شبكة سكاي نيوز عربية، اليوم الأحد "نُعد سيناريوهات للحد من مخاطر الملء الثاني لسد النهضة دون اتفاق".

واعتبرت وزارة الخارجية السودانية، أمس أن تنصّل إثيوبيا من الاتفاقيات السابقة يعنى المساس بسيادتها على إقليم بنى شنقول المبنى عليه سد النهضة، والذى انتقل إليها بموجب بعض من هذه الاتفاقيات.

وأضافت الخارجية السودانية أن محاولات إثيوبيا التنصل من الاتفاقيات الدولية من خلال تعبئة الرأى العام الداخلى ضدها، إجراء يسمم مناخ العلاقات الدولية