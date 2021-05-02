"20 مليونا يترقبون الكارثة".. السودان يُصدر بيانًا بشأن سد النهضة

وكالات:

قال وزير الري السوداني، إن 20 مليون مواطن على ضفتي النيل يترقبون "كارثة الملء الثاني لسد النهضة".

وأوضح الوزير السوداني، حسبما نقلت عنه شبكة سكاي نيوز عربية، اليوم الأحد، "نُعد سيناريوهات للحد من مخاطر الملء الثاني لسد النهضة دون اتفاق".

واعتبرت وزارة الخارجية السودانية، أمس، أن تنصّل إثيوبيا من الاتفاقيات السابقة يعنى المساس بسيادتها على إقليم بنى شنقول المبني عليه سد النهضة، والذى انتقل إليها بموجب بعض من هذه الاتفاقيات.

وأضافت الخارجية السودانية أن محاولات إثيوبيا التنصل من الاتفاقيات الدولية، من خلال تعبئة الرأي العام الداخلي ضدها، إجراء يسمم مناخ العلاقات الدولية.