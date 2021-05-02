"20 مليونا يترقبون الكارثة".. السودان يُصدر بيانًا بشأن سد النهضة

09:28 م الأحد 02 مايو 2021
"20 مليونا يترقبون الكارثة".. السودان يُصدر بيانًا بشأن سد النهضة

سد النهضة

وكالات:

قال وزير الري السوداني، إن 20 مليون مواطن على ضفتي النيل يترقبون "كارثة الملء الثاني لسد النهضة".

وأوضح الوزير السوداني، حسبما نقلت عنه شبكة سكاي نيوز عربية، اليوم الأحد، "نُعد سيناريوهات للحد من مخاطر الملء الثاني لسد النهضة دون اتفاق".

واعتبرت وزارة الخارجية السودانية، أمس، أن تنصّل إثيوبيا من الاتفاقيات السابقة يعنى المساس بسيادتها على إقليم بنى شنقول المبني عليه سد النهضة، والذى انتقل إليها بموجب بعض من هذه الاتفاقيات.

وأضافت الخارجية السودانية أن محاولات إثيوبيا التنصل من الاتفاقيات الدولية، من خلال تعبئة الرأي العام الداخلي ضدها، إجراء يسمم مناخ العلاقات الدولية.

سد النهضة وزارة الري السودانية السودان إثيوبيا

الخبر التالى:

تركيا تسجل 340 وفاة بكورونا ونحو 26 ألف إصابة
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 226531

    عدد المصابين

  • 170008

    عدد المتعافين

  • 13278

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 151093581

    عدد المصابين

  • 128421128

    عدد المتعافين

  • 3178093

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:بسبب شم النسيم.. الصحة تصدر بيانًا بشأن مصل "البوتيوليزم" وتُعلن الطوارئ

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا