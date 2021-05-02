واشنطن تنفي وجود "صفقة تبادل سجناء" مع طهران

واشنطن - (أ ش أ):

نفت الولايات المتحدة، تقارير نشرتها وسائل إعلام إيرانية حول إبرام واشنطن صفقة مع طهران لتبادل سجناء في إطار المفاوضات الرامية لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني.

وفي هذا الصدد، أكد كبير موظفي البيت الأبيض، رون كلاين، في تصريحات أوردتها قناة "الحرة الأمريكية" مساء اليوم /الأحد/، عدم صحة هذه التقارير ، لافتا إلى أنه لا يوجد اتفاق حول إطلاق سراح هؤلاء الأمريكيين الأربعة".

وأضاف كلاين أن بلاده تعمل بجد لإعادة هؤلاء الأمريكيين إلى الوطن، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه سيتم إعلان الخبر عند النجاح بذلك.

وكانت وسائل إعلام إيرانية قد نقلت عن مصدر رسمي قوله إنه " تحت ضغط الكونجرس وفي مواجهة الحاجة العاجلة لتحقيق نتائج في الملف الإيراني، وافق الأمريكيون على دفع 7 مليارات دولار وإطلاق سراح أربعة إيرانيين مقابل الإفراج عن أربعة جواسيس أمريكيين".