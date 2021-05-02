واشنطن تنفي وجود "صفقة تبادل سجناء" مع طهران

09:05 م الأحد 02 مايو 2021
واشنطن تنفي وجود "صفقة تبادل سجناء" مع طهران

البيت الأبيض

واشنطن - (أ ش أ):

نفت الولايات المتحدة، تقارير نشرتها وسائل إعلام إيرانية حول إبرام واشنطن صفقة مع طهران لتبادل سجناء في إطار المفاوضات الرامية لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني.

وفي هذا الصدد، أكد كبير موظفي البيت الأبيض، رون كلاين، في تصريحات أوردتها قناة "الحرة الأمريكية" مساء اليوم /الأحد/، عدم صحة هذه التقارير ، لافتا إلى أنه لا يوجد اتفاق حول إطلاق سراح هؤلاء الأمريكيين الأربعة".

وأضاف كلاين أن بلاده تعمل بجد لإعادة هؤلاء الأمريكيين إلى الوطن، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه سيتم إعلان الخبر عند النجاح بذلك.

وكانت وسائل إعلام إيرانية قد نقلت عن مصدر رسمي قوله إنه " تحت ضغط الكونجرس وفي مواجهة الحاجة العاجلة لتحقيق نتائج في الملف الإيراني، وافق الأمريكيون على دفع 7 مليارات دولار وإطلاق سراح أربعة إيرانيين مقابل الإفراج عن أربعة جواسيس أمريكيين".

هذا المحتوى من

البيت الأبيض واشنطن طهران صفقة تبادل سجناء الاتفاق النووي

الخبر التالى:

"20 مليونا يترقبون الكارثة".. السودان يُصدر بيانًا بشأن سد النهضة
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 226531

    عدد المصابين

  • 170008

    عدد المتعافين

  • 13278

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 151093581

    عدد المصابين

  • 128421128

    عدد المتعافين

  • 3178093

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:بسبب شم النسيم.. الصحة تصدر بيانًا بشأن مصل "البوتيوليزم" وتُعلن الطوارئ

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا