رشقات صاروخية تستهدف مطار بغداد الدولي في العراق (صورة)
وكالات:
سقطت عدد من الصواريخ في محيط مطار العاصمة العراقية بغداد، اليوم الأحد.
وذكرت وسائل إعلام عراقية محلية أن "عدد من الصواريخ سقطت في محيط مطار بغداد الدولي بالعراق وأنه لا معلومات عن خسائر بشرية او أضرار حتى اللحظة".
وحتى اللحظة لم تعلق أي جهة رسمية على الحادث.
فيما نشرت قناة الفرات العراقية، على تلجرام، صورة للحظة استهداف مطار بغداد الدولي.
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