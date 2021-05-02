وزير الخارجية البريطاني: إيران تحتجز "نازانين زغاري راتكليف" رهينة

07:43 م الأحد 02 مايو 2021
وزير الخارجية البريطاني: إيران تحتجز "نازانين زغاري راتكليف" رهينة

دومينيك راب وزير الخارجية البريطاني

لندن - (د ب أ):

قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب إن إيران تحتجز حاليا المواطنة البريطانية-الإيرانية نازانين زاغاري راتكليف رهينة.

وحُكم على زغاري راتكليف الأسبوع الماضي بالسجن لمدة عام آخر بتهمة "الدعاية ضد الدولة" ، بعد أن أكملت عقوبة بالسجن خمس سنوات في طهران في مارس. وتستأنف زغاري راتكليف ، التي طالما أنكرت التهم الموجهة إليها، ذلك الحكم، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد عن محاميها.

وقال راب لهيئة الإذاعة البريطانية اليوم الأحد بعد سؤاله عما إذا كانت محتجزة كرهينة: "من الصعب للغاية الجدال ضد هذا الوصف. أعتقد أن الأمر يرقى إلى مستوى التعذيب بالطريقة التي عوملت بها ، وهناك التزام واضح لا لبس فيه على الإيرانيين بالإفراج عنها ".

وبحسب بلومبرج، يهدد الحكم الجديد بإثارة التوترات مع عودة القوى العالمية - بما في ذلك المملكة المتحدة - للاجتماع فيينا في محاولة لاستعادة الاتفاق النووي مع إيران بعد أن انسحب منه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في عام 2018.

وتم فصل زغاري راتكليف في نيسان/أبريل 2016 عن ابنتها الرضيعة واعتقلتها الشرطة في مطار الإمام الخميني الدولي في إيران بينما كانت في طريقها على متن طائرة عائدة إلى منزلها في المملكة المتحدة.

دومينيك راب نازانين زغاري راتكليف إيران وزير الخارجية البريطاني

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