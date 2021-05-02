واشنطن: هدفنا تحقيق نزع السلاح النووي عن شبه الجزيرة الكورية

07:37 م الأحد 02 مايو 2021
واشنطن: هدفنا تحقيق نزع السلاح النووي عن شبه الجزيرة الكورية

مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان

واشنطن - (أ ش أ):

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان إن سياسة الولايات المتحدة "لا تهدف إلى العداء، ولكن تهدف إلى إيجاد حلول وتحقيق نزع السلاح النووي بشكل كامل عن شبه الجزيرة الكورية".

وأضاف سوليفان -في تصريحات أوردتها قناة "الحرة الأمريكية" مساء اليوم /الأحد/- أنه وعلى الرغم من أن "من المستحيل التنبؤ بما ستفعله كوريا الشمالية"، لكن الولايات المتحدة وحلفاءها على استعداد للاستجابة إذا قامت بإطلاق صاروخ بعيد المدى.

وأشار سوليفان إلى أن اتباع نهج عملية متوازنة تجاه كوريا الشمالية يسهم في الحد من التحدي الذي يمثله برنامجها النووي، لافتا إلى أن الرد الأمريكي سيكون إبلاغ كوريا الشمالية بوضوح عن قلقها إزاء احتمال القيام باستفزازات وأعمال أخرى يمكن أن تزعزع استقرار المنطقة.

وكان البيت الأبيض، قد أعلن في وقت سابق أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يؤيد انتهاج مقاربة دبلوماسية "واقعية" إزاء كوريا الشمالية.

يشار إلى أن المفاوضات بين واشنطن وبيونج يانج متوقفة منذ فشلت القمة الثانية بين الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون في هانوي.

هذا المحتوى من

مستشار الأمن القومي الأمريكي شبه الجزيرة الكورية الولايات المتحدة السلاح النووي

الخبر التالى:

وزير الخارجية البريطاني: إيران تحتجز "نازانين زغاري راتكليف" رهينة
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 226531

    عدد المصابين

  • 170008

    عدد المتعافين

  • 13278

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 151093581

    عدد المصابين

  • 128421128

    عدد المتعافين

  • 3178093

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:بسبب شم النسيم.. الصحة تصدر بيانًا بشأن مصل "البوتيوليزم" وتُعلن الطوارئ

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا