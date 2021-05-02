واشنطن تنفي صحة التقارير بشأن التوصل لاتفاق تبادل سجناء مع طهران

07:31 م الأحد 02 مايو 2021
واشنطن تنفي صحة التقارير بشأن التوصل لاتفاق تبادل سجناء مع طهران

وزارة الخارجية الأمريكية

واشنطن - (أ ش أ):

نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس صحة التقارير التي أفادت بالتوصل لاتفاق تبادل سجناء بين واشنطن وطهران.

ونقلت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية اليوم الأحد عن برايس قوله إن "التقارير بشأن التوصل لاتفاق تبادل سجناء غير صحيحة"، مضيفا "كما قلنا من قبل، نحن نثير دوما قضايا المواطنين الأمريكيين المحتجزين أو المختفيين في إيران. ولن نتوقف حتى نتمكن من لم شملهم بأسرهم".

وكان التليفزيون الرسمي الإيراني قد أعلن -نقلا عن مسؤول لم يسمه- بأنه قد تم التوصل لاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران تضمن تبادل سجناء مقابل الإفراج عن 7 مليارات دولار أمريكي من الأموال الإيرانية المجمدة.

ونقل التليفزيون الإيراني أيضا عن هذا المسؤول قوله إنه تم التوصل أيضا لاتفاق مع المملكة المتحدة بدفع 400 مليون جنيه استرليني لإطلاق سراح المرأة البريطانية-الإيرانية نازانين زاغاري راتكليف المسجونة في إيران بتهمة التجسس.

هذا المحتوى من

وزارة الخارجية الأمريكية طهران تبادل سجناء أمريكا إيران

الخبر التالى:

واشنطن: هدفنا تحقيق نزع السلاح النووي عن شبه الجزيرة الكورية
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 226531

    عدد المصابين

  • 170008

    عدد المتعافين

  • 13278

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 151093581

    عدد المصابين

  • 128421128

    عدد المتعافين

  • 3178093

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:بسبب شم النسيم.. الصحة تصدر بيانًا بشأن مصل "البوتيوليزم" وتُعلن الطوارئ

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا