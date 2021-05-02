الجزائر: 9 وفيات و211 إصابة جديدة بفيروس كورونا
الجزائر - (د ب أ):
أحصت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في الجزائر اليوم الأحد، 211 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة بزيادة 8 إصابات عن يوم أمس، ليصل بذلك إجمالي الإصابات إلى 122 ألفا و522.
وأعلت الوزارة في بيان لها عن تسجيل 9 وفيات جديدة بزيادة حالة واحدة عن يوم امس، وهو ما يرفع مجموع الوفيات إلى 3 آلاف و270. واشارت الوزارة إلى تماثل 149 مريضا للشفاء، ليرتفع عدد المرضى الذين تعافوا من الوباء إلى 85 ألفا و398.
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