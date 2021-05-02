السعودية تسمح لمواطنيها بالسفر للخارج وفق شروط بدءا من 17 مايو

05:29 م الأحد 02 مايو 2021
السعودية تسمح لمواطنيها بالسفر للخارج وفق شروط بدءا من 17 مايو

وزارة الداخلية السعودية

وكالات:

أعلن مصدر بوزارة الداخلية السعودية، رفع حظر السفر عن المواطنين الذين تلقوا لقاح مضاد لكورونا والمتعافين شرط مرور أقل من 6 أشهر على إصابتهم، إلى الخارج اعتبارا من 17 مايو الجاري.

وقال مصدر مسؤول بوزارة الداخلية السعودية، حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الأحد "اعتماد سريان رفع تعليق سفر المواطنين إلى خارج المملكة، ابتداءً من الساعة 1:00 من صباح يوم الاثنين 5 شوال 1442هـ الموافق 17 مايو 2021م".

وأضاف المصدر أن " الفئات المسموح لها بالسفر، هم المواطنون المحصنون الذين تلقوا جرعتيْ لقاح (كوفيد 19) كاملتيْن، وكذلك الذين تلقوا جرعة واحدة، شريطة أن يكون قد مر (14) يومًا على تطعيمهم بالجرعة الأولى بحسب ما يظهر في تطبيق (توكلنا)".

وتابع "ثانيا المواطنون المتعافون من فيروس كورونا، شريطة أن يكونوا قد أمضوا أقل من (٦) أشهر من إصابتهم بالفيروس، وذلك بحسب ما يظهر في تطبيق توكلنا".

وأردف "المواطنون الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا، شريطة أن يقدّموا قبل السفر وثيقة تأمين معتمدة من البنك المركزي السعودي، تغطي مخاطر (كوفيد 19) خارج المملكة، وفقًا لما تعلنه الجهات المعنية من تعليمات".

وزارة الداخلية السعودية السعودية لقاح كورونا فيروس كورونا

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