رئيس "المفوضية العليا الليبية" يبحث مع المبعوث الأممي خطة تنفيذ الانتخابات

طرابلس - (أ ش أ):

بحث رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بليبيا عماد السايح، اليوم الأحد، مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا يان كوبيتش، خطة المفوضية الرامية لتنفيذ الانتخابات في 24 ديسمبر القادم.

وناقش الجانبان - خلال اللقاء، حسبما نقلت بوابة الوسط الليبية - قرار مجلس الأمن رقم (2570) لسنة 2021 المتعلق بالانتخابات العامة المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر القادم، ومناقشة خارطة الطريق التي ستقود إلى الأول من يوليو "تاريخ البدء الفعلي لتنفيذ الانتخابات".

واستعرض اللقاء خطة المفوضية الرامية لتنفيذ الانتخابات، وسبل تذليل العقبات والعراقيل التي قد تواجه عملية التنفيذ بالإشارة إلى دور الحكومة والهيئات والمؤسسات التابعة لها في دعم العملية الانتخابية عموما، والمفوضية على وجه الخصوص.