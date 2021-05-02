رئيس "المفوضية العليا الليبية" يبحث مع المبعوث الأممي خطة تنفيذ الانتخابات

04:58 م الأحد 02 مايو 2021
رئيس "المفوضية العليا الليبية" يبحث مع المبعوث الأممي خطة تنفيذ الانتخابات

عماد السايح

طرابلس - (أ ش أ):

بحث رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بليبيا عماد السايح، اليوم الأحد، مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا يان كوبيتش، خطة المفوضية الرامية لتنفيذ الانتخابات في 24 ديسمبر القادم.

وناقش الجانبان - خلال اللقاء، حسبما نقلت بوابة الوسط الليبية - قرار مجلس الأمن رقم (2570) لسنة 2021 المتعلق بالانتخابات العامة المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر القادم، ومناقشة خارطة الطريق التي ستقود إلى الأول من يوليو "تاريخ البدء الفعلي لتنفيذ الانتخابات".

واستعرض اللقاء خطة المفوضية الرامية لتنفيذ الانتخابات، وسبل تذليل العقبات والعراقيل التي قد تواجه عملية التنفيذ بالإشارة إلى دور الحكومة والهيئات والمؤسسات التابعة لها في دعم العملية الانتخابية عموما، والمفوضية على وجه الخصوص.

هذا المحتوى من

عماد السايح طرابلس انتخابات ليبيا ليبيا

الخبر التالى:

السعودية تسمح لمواطنيها بالسفر للخارج وفق شروط بدءا من 17 مايو
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 226531

    عدد المصابين

  • 170008

    عدد المتعافين

  • 13278

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 151093581

    عدد المصابين

  • 128421128

    عدد المتعافين

  • 3178093

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:هل وصلت سلالة كورونا الهندية إلى مصر؟.. مصدر بالصحة يكشف

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا