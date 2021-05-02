مفوض التجارة بالاتحاد الأوروبي يأمل في إنهاء النزاع مع الولايات المتحدة بشأن إيرباص وبوينج

04:51 م الأحد 02 مايو 2021
مفوض التجارة بالاتحاد الأوروبي يأمل في إنهاء النزاع مع الولايات المتحدة بشأن إيرباص وبوينج

الاتحاد الأوروبي

بروكسل - (د ب أ):

صرح المفوض الخاص بالتجارة في الاتحاد الأوروبي فالديس دومبروفسكيس بأنه متفائل بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق مع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لإنهاء النزاع طويل الأمد بين الجانبين بشأن الدعم المقدم لشركتي إيرباص وبوينج.

ونقلت اليوم الأحد صحيفة " فاينانشال تايمز " عن مقابلة صحفية أجريت مع دومبروفسكيس قوله إن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة منخرطان في مناقشات مكثفة حول النزاع التجاري المستمر منذ 16 عاما، وأشاد بوجود "تحول" بعدما تولت إدارة الرئيس جو بايدن السلطة.

وقال دومبروفسكيس إن هناك "أسبابا تجعلنا نتوقع أننا سنكون قادرين على حل هذه المشكلة، وأننا لن نضطر إلى العودة إلى فرض رسوم جمركية متبادلة".

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عنه القول إن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يعملان على قواعد جديدة لدعم شركات الطيران في المستقبل.

تجدر الإشارة إلى أن كل جانب يرى أن الجانب الآخر يدعم بشكل غير عادل مصنعي الطائرات المحليين.

الاتحاد الأوروبي الولايات المتحدة إيرباص بوينج مفوض التجارة بالاتحاد الأوروبي

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