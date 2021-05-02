فيروس كورونا: ضغوط على الحكومة الهندية لكي تفرض إغلاقا شاملا

04:24 م الأحد 02 مايو 2021
فيروس كورونا: ضغوط على الحكومة الهندية لكي تفرض إغلاقا شاملا

رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي

دلهي- (بي بي سي):

تتزايد الضغوط على رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي لكي يفرض إغلاقا وطنيا صارما لعدة أسابيع في ظل التزايد الكبير في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا وحصيلة الوفيات

وأنضم للمطالبات التي تريد إغلاق البلاد، الطبيب أنتوني فاوتشي، كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، بهدف احتواء الوباء الجاثم بشكل غير مسبوق على كاهل النظام الصحي في الهند.

وتفيد التقارير الميدانية أن المقاطعات الهندية الصغيرة تشهد تفشيا ضاريا للعدوى بسبب ضعف البنى التحتية بها.

ورفضت حكومة رئيس الوزراء الهندي ناريندرامودي حتى الآن المطالبات بفرض إغلاق على الصعيد الوطني، تجنبا لتكرار تجربة الإغلاق المؤلمة للاقتصاد التي حدثت العام الماضي.

هذا المحتوى من

ناريندرا مودي رئيس الوزراء الهندي فيروس كورونا الحكومة الهندية الهند

الخبر التالى:

إنقاذ أكثر من 600 مهاجر قبالة السواحل الليبية خلال 48 ساعة
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 226531

    عدد المصابين

  • 170008

    عدد المتعافين

  • 13278

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 151093581

    عدد المصابين

  • 128421128

    عدد المتعافين

  • 3178093

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:هل وصلت سلالة كورونا الهندية إلى مصر؟.. مصدر بالصحة يكشف

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا