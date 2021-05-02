فيروس كورونا: ضغوط على الحكومة الهندية لكي تفرض إغلاقا شاملا

دلهي- (بي بي سي):

تتزايد الضغوط على رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي لكي يفرض إغلاقا وطنيا صارما لعدة أسابيع في ظل التزايد الكبير في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا وحصيلة الوفيات

وأنضم للمطالبات التي تريد إغلاق البلاد، الطبيب أنتوني فاوتشي، كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، بهدف احتواء الوباء الجاثم بشكل غير مسبوق على كاهل النظام الصحي في الهند.

وتفيد التقارير الميدانية أن المقاطعات الهندية الصغيرة تشهد تفشيا ضاريا للعدوى بسبب ضعف البنى التحتية بها.

ورفضت حكومة رئيس الوزراء الهندي ناريندرامودي حتى الآن المطالبات بفرض إغلاق على الصعيد الوطني، تجنبا لتكرار تجربة الإغلاق المؤلمة للاقتصاد التي حدثت العام الماضي.