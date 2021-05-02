إصابة ممثلة بعثة منظمة الصحة العالمية في ليبيا بكورونا
طرابلس- (أ ش أ):
أصيبت ممثلة بعثة منظمة الصحة العالمية في ليبيا إليزابيث هوف بفيروس كورونا المستجد .
وذكر مكتب المنظمة في طرابلس - وفق بوابة أفريقيا الليبية - أن ( اليزابيت ) اجرت اختبار الـ " بي سي آر" الخاص بـ كوفيد_19 و كانت النتيجة إيجابية.. علماً بأنها كانت قد تلقت مؤخراً الجرعة الأولى من لقاح كوفيد-19 .
وأضافت المنظمة عبر موقعها أن ( هوف ) حاليًا لا تعاني من أية أعراض و تمضي فترة العزل الذاتي المنزلي لمدة أسبوعين .
ودعت منظمة الصحة العالمية جميع الفئات المعرضة للخطر إلى أخذ لقاح كوفيد-19 وكذلك الاستمرار في اتخاذ جميع التدابير الوقائية، من أجل الحد من مخاطر الإصابة بأمراض خطيرة.
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