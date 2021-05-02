إصابة ممثلة بعثة منظمة الصحة العالمية في ليبيا بكورونا

طرابلس- (أ ش أ):

أصيبت ممثلة بعثة منظمة الصحة العالمية في ليبيا إليزابيث هوف بفيروس كورونا المستجد .

وذكر مكتب المنظمة في طرابلس - وفق بوابة أفريقيا الليبية - أن ( اليزابيت ) اجرت اختبار الـ " بي سي آر" الخاص بـ كوفيد_19 و كانت النتيجة إيجابية.. علماً بأنها كانت قد تلقت مؤخراً الجرعة الأولى من لقاح كوفيد-19 .

وأضافت المنظمة عبر موقعها أن ( هوف ) حاليًا لا تعاني من أية أعراض و تمضي فترة العزل الذاتي المنزلي لمدة أسبوعين .

ودعت منظمة الصحة العالمية جميع الفئات المعرضة للخطر إلى أخذ لقاح كوفيد-19 وكذلك الاستمرار في اتخاذ جميع التدابير الوقائية، من أجل الحد من مخاطر الإصابة بأمراض خطيرة.