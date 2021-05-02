كورونا: مهرجان للموسيقى في ووهان الصينية التي شهدت ظهور الفيروس للمرة الأولى

ووهان- (بي بي سي):

حضر آلاف الأشخاص اليوم الأول مهرجان موسيقي في مدينة ووهان الصينية ، حيث ظهر فيروس كورونا لأول مرة.

وتُظهر الصور الواردة من المدينة أشخاصًا في الحشد يرقصون ويغنون ، والعديد منهم بدون أقنعة.

وأقيم مهرجان موسيقى الفراولة العام الماضي عبر الإنترنت بسبب القيود التي كانت مفروضة لاحتواء الفيروس.

كانت ووهان في حالة إغلاق صارم في وقت مبكر من انتشار الوباء ، ولكن منذ ذلك الحين سجلت عددا قليلا جدًا من الإصابات، وفقًا للبيانات الرسمية.