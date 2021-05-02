بالصور.. هيونداي تكشف النقاب عن نسخة رياضية من أيقونتها Kona

01:47 م الأحد 02 مايو 2021
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سول - (د ب أ):

كشفت شركة هيونداي النقاب عن سيارتها Kona N، والمقرر طرحها في الأسواق خلال النصف الثاني من العام الجاري لتشعل نار المنافسة مع فولكس فاجن T-Roc R وبي إم دبليو X2 35i وميني Countryman John Cooper Works.

وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أن السيارة الرياضية متعددة الأغراض SUV الجديدة تعتمد على سواعد محرك تربو رباعي الأسطوانات سعة 2.0 لتر وبقوة 206 كيلووات/280 حصان، بينما يبلغ عزم الدوران الأقصى 382 نيوتن متر. ويتولى توجيه القوة لعجلات الدفع الأمامية ناقل حركة مزدوج القابض من 8 سرعات.

وتتسارع السيارة بفعل القوة الكبيرة من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 5.5 ثانية، في حين تقف سرعتها القصوى على أعتاب 240 كلم/س. ولم تذكر الشركة الكورية معدلات استهلاك السيارة الجديدة.

وتتمتع السيارة بتصميم أكثر حدة وشراسة، مع ضبط جديد لمجموعة التعليق والتوجيه والكبح، مع تحسينات على نقل السرعات الأعلى، فضلا عن دعم المقصورة الداخلية بمولد صوت.​

هيونداي هيونداي Kona شركة هيونداي صناعة السيارات

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