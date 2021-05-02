السودان:تعيين منى أركو مناوي حاكما لإقليم دارفور
الخرطوم- (أ ش أ):
أصدر رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك، قرارا بتعيين مني أركو مناوي حاكماً لإقليم دارفور.
واستند القرار على أحكام الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية،وبناء على اتفاقية جوبا لسلام السودان بين حكومة السودان الإنتقالية، وأطراف العملية السلمية.
ووجه القرار وزارات شئون مجلس الوزراء، والحكم الإتحادي، والمالية والتخطيط الاقتصادي، والعمل والإصلاح الإدارى، والجهات المعنية الأخرى باتخاذ اجراءات تنفيذ القرار.
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