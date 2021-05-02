اندلاع حريق كبير قرب مطار بن غوريون في إسرائيل

12:36 م الأحد 02 مايو 2021
اندلاع حريق كبير قرب مطار بن غوريون في إسرائيل

مطار بن غوريون

وكالات:

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن عناصر جهاز الإطفاء يكافحون حريقا كبيرا اندلع في ضواحي مطار بن غوريون قرب تل أبيب.

وأكدت القناة الـ12 الإسرائيلية أن الحريق نشب في ساحة للخردة المعدنية في موشاف (قرية) زيتان، مشيرة إلى أن ستة فرق إطفاء تعمل في الموقع واستطاعت قبل قليل الحد من انتشار النيران.

ولفتت القناة إلى استقدام قوات إطفاء إضافية إلى الموقع، مضيفة أن الشرطة بادرت إلى إجلاء سكان من المنازل المحيطة بموقع الحريق خوفا من امتداد النيران إليها، فيما تحلق مروحية تابعة للشرطة فوق القرية.

وأغلقت السلطات جميع مداخل القرية وطالبت الناس بالابتعاد عن موقع الحريق.

مطار بن غوريون إسرائيل جهاز الإطفاء تل أبيب حريق

الخبر التالى:

السودان:تعيين منى أركو مناوي حاكما لإقليم دارفور
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 226531

    عدد المصابين

  • 170008

    عدد المتعافين

  • 13278

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 151093581

    عدد المصابين

  • 128421128

    عدد المتعافين

  • 3178093

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:"مفيش شتوي تاني".. الأرصاد تعلن تفاصيل موجة شديدة الحرارة تبدأ غدا

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا