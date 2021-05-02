سجن الهلال: هروب سجناء من محبسهم في محافظة المثنى جنوبي العراق

القوات الأمنية ألقت القبض على بعض من السجناء الهار

بغداد- (بي بي سي):

تفيد التقارير الواردة من العراق بأن ما يزيد عن 20 سجينا فروا من سجن في محافظة المثنى جنوبي البلاد.

وتقول وسائل إعلام محلية إن السجناء الذين فروا من سجن الهلال هم من المدانين بجرائم إرهاب أو جرائم متعلقة بالمخدرات.

وتفيد تقارير أن الشرطة نجحت في القبض على بعض السجناء الهاربين.