المجلس الرئاسي الليبي يعقد اجتماعات مع حفتر ومبعوث الأمم المتحدة

11:42 ص الأحد 02 مايو 2021
المجلس الرئاسي الليبي يعقد اجتماعات مع حفتر ومبعوث الأمم المتحدة

خليفة حفتر

طرابلس- (أ ش أ):

قال نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي موسى الكوني، إن لقاءه القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيش، يأتي في إطار مساعي توحيد مؤسسات الدولة، والمؤسسة العسكرية بصورة خاصة .

وأكد مكتب إعلام القيادة العامة بحسب بوابة الوسط الليبية اليوم، أن المشير حفتر استقبل في مكتبه بمقر القيادة العامة، يان كوبيش، بحضور موسى الكوني، دون أن يكشف مزيد التفاصيل عن طبيعة اللقاء أو الملفات التي طرحت خلاله.

وكتب الكوني، عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة تويتر: "استكمالا لمساع توحيد مؤسسات الدولة، والمؤسسة العسكرية بصورة خاصة، الذي باشرناه بلقاء قادة القوات المسلحة في طرابلس وتوحيد الصف الليبي، لمواجهة التهديدات الكبرى التي تتربص بحدودنا الجنوبية، خاصة بعد أحداث تشاد الأخيرة، كان لقاء اليوم".

وتابع: «إن حماية سيادة ووحدة ليبيا فرض عين».

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