برلين: الشرطة تشتبك مع محتجين يحتفلون بيوم العمال

الاشتباكات بين الشرطة الألمانية والمحتجين في برلين

برلين- (أ ف ب):

قالت الشرطة الألمانية إن خمسة آلاف متظاهر على الأقل نزلوا إلى شوارع برلين اليوم السبت للاحتفال بيوم العمال اشتبكوا مع الشرطة وأصابوا ثلاثة من رجال الأمن.

وحدثت الإصابات بعد أن رشق بعض المتظاهرين رجال الشرطة بالألعاب النارية والزجاجات والحجارة احتجاجا على عدم المساواة الاجتماعية.

ونشرت السلطات نحو خمسة آلاف شرطي واستخدم بعض رجال الأمن رذاذ الفلفل لتفريق المحتجين في ثاني احتجاجات من نوعها في يوم العمال منذ بداية جائحة كورونا.

وزاد عدد المشاركين في احتجاجات هذا العام عن العام الماضي على الرغم من استمرار تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي.

وشهدت عدة مدن أوروبية احتجاجات مشابهة وخاصة باريس حيث اعتقلت الشرطة 46 متظاهرا في حين أضرم المحتجون النار في صناديق القمامة وحطموا زجاج نوافذ أحد البنوك.

وفي برلين استخدمت الشرطة مدافع المياه لإخماد النيران التي أشعلها المحتجون في الحواجز الأمنية وصناديق القمامة.

وشهدت مدن ألمانية أخرى من بينها هامبورج ولايبزج مظاهرات مماثلة رغم تعرض أكبر اقتصاد في أوروبا لثالث موجة من وباء كورونا.