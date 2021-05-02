11 قتيلا جراء طقس شديد القسوة بشرقي الصين

بكين- (د ب أ):

ذكرت مصادر رسمية محلية في مدينة نانتونج بشرقي الصين يوم السبت أن 11 شخصا لقوا حتفهم وأصيب العشرات بعد أن ضربت عواصف عاتية المدينة .

وذكرت وكالة أنباء شينخوا الصينية أن العاصفة والبرد اجتاحا أجزاء من مقاطعة جيانجسو ليل يوم الجمعة، بما في ذلك نانتونج وهوايآن ويانتشنج وتايتشو وسوتشيان.

وأسفرت الكارثة عن مقتل 11 شخصا وإصابة 66 وإجلاء 3050، وفقا لما ذكرته مديرية إدارة الطوارئ بمقاطعة جيانجسو.

وانقلب قارب صيد بسبب العاصفة وسقط 11 من أفراد الطاقم في الماء، وتم إنقاذ اثنين بينما تجري حاليا عمليات البحث عن تسعة آخرين.

وتعمل السلطات المحلية على تنظيم جهود الإغاثة.