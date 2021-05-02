وزيرا الخارجية الياباني والأمريكي يجريان محادثات غدا في لندن

11:26 ص الأحد 02 مايو 2021
وزيرا الخارجية الياباني والأمريكي يجريان محادثات غدا في لندن

اليابان وأمريكا

طوكيو- (د ب أ):

أعلنت وزارة الخارجية اليابانية أن وزير الخارجية توشيميتسو موتيجي سوف يجري محادثات مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكين غدا الاثنين في لندن، ومن المتوقع أن تكون القضايا المتعلقة بالصين وكوريا الشمالية وميانمار على رأس جدول الأعمال.

وذكرت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء أن محادثات الوزيرين، وهي الأولى منذ مارس عندما زار بلينكين اليابان، سوف تعقد قبل اجتماع يستمر ثلاثة أيام لوزراء خارجية مجموعة الدول الصناعية السبع.

وقال مسؤولون إنه بناء على الاجتماع الأول بين رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا والرئيس الأمريكي جو بايدن في أبريل، من المتوقع أن يناقش وزيرا خارجية البلدين الجوانب العملية لأفضل السبل لتعزيز التحالف الثنائي.

وفي إطار الجهود المبذولة لتعزيز التحالف الأمني وسط الصعود العسكري للصين، أجرى رئيس هيئة الأركان المشتركة لقوات الدفاع الذاتي اليابانية كوجي يامازاكي محادثات مع نظيره الأمريكي مارك ميلي في هاواي يوم الجمعة، وفقا لوكالة كيودو.

واتفق يامازاكي وميلي على أن البلدين سوف يواصلان "المعارضة الشديدة" لأي محاولات أحادية الجانب لتغيير الوضع الراهن بالقوة في بحر الصين الشرقي، حيث توجد جزر سينكاكو التي تسيطر عليها اليابان وتطالب بها الصين، وفقا لهيئة الأركان المشتركة اليابانية.

ومع دعوة كوريا الجنوبية كضيف إلى اجتماع مجموعة السبع الذي سيستمر حتى يوم الأربعاء المقبل، تأمل اليابان والولايات المتحدة أيضا في ترتيب محادثات ثلاثية بين كبار الدبلوماسيين في البلدان الثلاثة، لتكون الأولى منذ تولي إدارة بايدن السلطة في يناير.

اليابان وزارة الخارجية اليابانية أنتوني بلينكين كوريا الشمالية الصين ميانمار

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