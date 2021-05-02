11 قتيلا جراء طقس شديد القسوة بشرقي الصين

07:10 ص الأحد 02 مايو 2021
11 قتيلا جراء طقس شديد القسوة بشرقي الصين

أرشيفية

بكين - (د ب أ):
ذكرت مصادر رسمية محلية في مدينة نانتونج بشرقي الصين يوم السبت أن 11 شخصا لقوا حتفهم وأصيب العشرات بعد أن ضربت عواصف عاتية المدينة .

وذكرت وكالة أنباء شينخوا الصينية أن العاصفة والبرد اجتاحا أجزاء من مقاطعة جيانجسو ليل يوم الجمعة، بما في ذلك نانتونج وهوايآن ويانتشنج وتايتشو وسوتشيان.

وأسفرت الكارثة عن مقتل 11 شخصا وإصابة 66 وإجلاء 3050، وفقا لما ذكرته مديرية إدارة الطوارئ بمقاطعة جيانجسو.

وانقلب قارب صيد بسبب العاصفة وسقط 11 من أفراد الطاقم في الماء، وتم إنقاذ اثنين بينما تجري حاليا عمليات البحث عن تسعة آخرين.

وتعمل السلطات المحلية على تنظيم جهود الإغاثة.

نانتونج الصين عواصف عاتية طقس سئ

الخبر التالى:

محلل سياسي: تقارب العلاقات الروسية السودانية لصالح أمن المواطنين
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 226531

    عدد المصابين

  • 170008

    عدد المتعافين

  • 13278

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 151093581

    عدد المصابين

  • 128421128

    عدد المتعافين

  • 3178093

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:كورونا في 24 ساعة| موجة شرسة وغلق الحدائق.. وحرب على اللقاحات

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا