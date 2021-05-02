خارجية فلسطين تدين اعتداء الاحتلال الإسرائيلي على المحتفلين بسبت النور

رام الله - (أ ش أ):

دانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اعتداء شرطة الاحتلال الإسرائيلي على عدد من المواطنين المحتفلين بسبت النور في مدينة القدس المحتلة.

واعتبرت الوزارة في بيان، نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية وفا اليوم السبت الاعتداء على هذه المناسبة الدينية المقدسة همجي بامتياز، وانتهاك صارخ للحريات الدينية وحرية الوصول الى الاماكن المقدسة لاتباع جميع الديانات، ويعكس حجم تفشي الكراهية والتطرف والعنصرية في مؤسسات دولة الاحتلال.

وطالبت المجتمع الدولي إدانة هذا الاعتداء وغيره من الاعتداءات التي تستهدف المقدسات الدينية الإسلامية والمسيحية، وتفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الرازح تحت الاحتلال الإسرائيلي.

في سياق آخر، هاجمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الشبان المعتصمين داخل حي الشيخ جراح في القدس المحتلة قبل يوم من انتهاء المهلة التي حددها لطرد العائلات من بيوتها.

وأفادت /وفا/ بأن قوات الاحتلال الاسرائيلي اعتدت على عدد من المتواجدين في شوارع الحي وطالبت المعتصمين داخل المنازل المهددة بالعمل على اخلائها.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن عدد من النشطاء وأبناء الشعب الفلسطيني من مختلف أرجاء القدس وأراضي الـ48، التجمع اليوم السبت، في حي الشيخ جراح للبقاء في المنازل الأربعة المهددة بالإخلاء اعتبارا من يوم غد لصالح المستوطنين.

وقال أحد النشطاء في حي الشيخ جراح، إن النشاطات متواصلة بشكل كبير في حي الشيخ جراح، للدفاع عنه ولحماية القدس بأكملها.. مضيفا أن المحكمة العليا ستقوم يوم غد بإصدار قرار يتعلق بأربعة بيوت لإخلائها، وبعد ثلاثة أشهر وتحديدا في الاول اغسطس القادم سيتم إخلاء اربعة بيوت أخرى.

واشار إلى انه يوجد حاليا 550 شخصا مهددين بالإخلاء من منازلهم خلال الفترة القادمة، من أصل 2200 مهددين بالإخلاء بشكل كامل من الحي في المرحلة المقبلة.