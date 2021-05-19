غارات لطائرات الاحتلال على أماكن متفرقة من غزة
وكالات
شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي في الساعات الأولى صباح اليوم الخميس، غارات عدة على أماكن متفرقة في قطاع غزة، حسبما ذكر المركز الفلسطيني للإعلام.
واستهدفت طائرات الاحتلال منزلاً بمحيط الضابطة الجمركية في خان يونس جنوب قطاع غزة، وقصفت أرضًا زراعية قرب شركة توزيع الكهرباء بالقطاع.
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية ذكرت مساء الأربعاء، أن قوات الاحتلال ستكثف ضرباتها ليل الأربعاء/الخميس تمهيدًا لوقف إطلاق نار في قطاع غزة.
وزعمت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن قرار وقف إطلاق النار سيعلن عنه خلال ساعات ويدخل حيز التنفيذ ظهر يوم الجمعة.
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