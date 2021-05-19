غارات لطائرات الاحتلال على أماكن متفرقة من غزة

غارات جوية على أهداف في قطاع غزة

وكالات

‏شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي في الساعات الأولى صباح اليوم الخميس، غارات عدة على أماكن متفرقة في قطاع غزة، حسبما ذكر المركز الفلسطيني للإعلام.

‏‎واستهدفت طائرات الاحتلال منزلاً بمحيط الضابطة الجمركية في خان يونس جنوب قطاع ‎غزة، وقصفت أرضًا زراعية قرب شركة توزيع الكهرباء بالقطاع.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية ذكرت مساء الأربعاء، أن قوات الاحتلال ستكثف ضرباتها ليل الأربعاء/الخميس تمهيدًا لوقف إطلاق نار في قطاع غزة.

وزعمت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن قرار وقف إطلاق النار سيعلن عنه خلال ساعات ويدخل حيز التنفيذ ظهر يوم الجمعة.