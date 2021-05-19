مسؤول بـ"حماس": نتوقع وقف لإطلاق النار مع الاحتلال خلال يوم أو يومين

وكالات

توقع نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، موسى أبو مرزوق، مساء الأربعاء، أن يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين الاحتلال الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية في غزة خلال يوم أو يومين، حسبما ذكرت "روسيا اليوم".

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن التقديرات الحالية تشير إلى أن وقف إطلاق النار سيدخل حيز التنفيذ ظهر يوم الجمعة المقبل.