سفيرة فلسطين بالنرويج: الشعب الفلسطيني لن يسمح بنكبة أخرى

فلسطين - (أ ش أ)

أكدت سفيرة فلسطين لدى مملكة النرويج انطوانيت سيدين أن الشعب الفلسطيني لن يسمح بنكبة أخرى، رغم حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على القدس وغزة وكل فلسطين.

وأكدت سيدين - في كلمة ألقتها خلال الوقفة الحاشدة التي أقيمت أمام البرلمان النرويجي في أوسلو، بدعوة من لجنة فلسطين في النرويج، ومشاركة نقابات عمال وجمعيات نرويجية وعربية، اليوم الأربعاء، إلى جانب الآلاف من أبناء الجاليتين العربية والفلسطينية ومتضاميون نرويجيين - أن العالم أجمع يتحمل المسؤولية عن الصمت على الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.

وأعربت السفيرة - وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية - عن شكرها لشعوب العالم والأحرار الذين يتضامنون مع شعبنا الفلسطيني وقضيته العادلة، وأن هذا التضامن أحد أهم الأسلحة التي يملكها الشعب الفلسطيني.

من جانبها، أدانت رئيسة لجنة فلسطين في النرويج لينا خطيب مجازر الاحتلال الإسرائيلي التي ترتكب أمام أنظار العالم، قائلة: "حتى الآن استشهد أكثر من 250 فلسطيني، نصفهم من الأطفال والنساء، ومئات الجرحى وعشرات المباني المدمرة، حتى أن مركز فحص كورونا تعرض للقصف والتدمير في غزة".

وتساءلت خطيب "ألم يحن موعد وقف العالم ضد جرائم إسرائيل؟".. وألقيت في التظاهرة التي تخللها فقرات فنية ووطنية، عددا من الكلمات من قبل ممثلي أحزاب ومؤسسات نرويجية أعلنوا فيها التضامن مع الشعب الفلسطيني، منددين بمجازر الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا.