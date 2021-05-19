رئيسا وزراء تونس وليبيا يبحثان هاتفيا سبل تعزيز التعاون الثنائي

تونس - (أ ش أ)

أكد رئيس الحكومة التونسي هشام المشيشي رغبة بلاده في تدعيم تعاونها الاقتصادي مع ليبيا بما يعود بالنفع على البلدين.. مشيدا بالاستقرار الذي تعرفه ليبيا منذ تولي الحكومة الجديدة لمهامها.

وذكر بيان لرئاسة الحكومة التونسية صدر اليوم الأربعاء أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي بين المشيشي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد دبيبة.

وأشار البيان إلى أن الجانبين نوها بالعلاقات التاريخية والعريقة التي تجمع بين البلدين، كما أكدا حرص الحكومتين على تطوير هذه العلاقات في مختلف المجالات بما يخدم المصلحة المشتركة للبلدين وللشعبين.

من جانبه، نوه رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية برفعة العلاقات التونسية الليبية.. مؤكدا رغبة بلاده في الاستفادة من الخبرات التونسية في كل الميادين.