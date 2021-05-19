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البنتاجون: العنف المتصاعد في غزة ليس حلاً ونريد نهاية له

10:24 م الأربعاء 19 مايو 2021
البنتاجون: العنف المتصاعد في غزة ليس حلاً ونريد نهاية له

البنتاجون

وكالات

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية، مساء الأربعاء أن العنف المتصاعد في غزة ليس حلاً وأن على الجميع إنهاء التوتر ووقف الخسائر البشرية، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

وأشار "البنتاجون" إلى أن وزير الدفاع أكد لنظيره في دولة الاحتلال الإسرائيلي بيني جانتس، مرة أخرى أننا لا نريد أن نرى تصعيدًا بل نريد نهاية للعنف.

وعن إطلاق صواريخ من لبنان صوب الأراضي المحتلة، أكدت وزارة الدفاع أن واشنطن لا تريد أي تصعيدًا جديدًا.

وكان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، أبلغ اليوم الأربعاء، نظيره بدولة الاحتلال الإسرائيلي بيني جانتس بضرورة خفض التصعيد في قطاع غزة.

البنتاجون قطاع غزة الاحتلال الاسرائيلي قصف غزة

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