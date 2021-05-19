روسيا تؤكد ضرورة إجراء مفاوضات بين الإسرائيليين والفلسطينيين على أساس حل الدولتين

روسيا - (أ ش أ)

أكدت روسيا أهمية الوقف الفوري لأي "أعمال عدائية"، وضرورة إجراء مفاوضات مباشرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين، لاحقا على أساس القانون الدولي؛ بما في ذلك مبدأ الدولتين (فلسطين وإسرائيل) تعيشان في سلام وأمن داخل حدود عام 1967.

جاء ذلك على لسان ميخائيل بوجدانوف المبعوث الخاص للرئيس الروسي لمنطقة الشرق الأوسط والدول الأفريقية ونائب وزير خارجية روسيا، الذي تحدث هاتفيًا مع عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ، حيث أطلع على الجهود التي تبذلها قيادة السلطة الوطنية الفلسطينية لتجاوز الأزمة الحالية.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية، في بيان نشرته سفارتها بالقاهرة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن الشيخ قدم لبوجدانوف، تقييمات فيما يتعلق بالمواجهة المسلحة بين الإسرائيليين والفلسطينيين.