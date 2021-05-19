وزير الخارجية السعودي: متمسكون بوقف التصعيد وحل دائم للأزمة في فلسطين

وكالات

أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان تضامن المملكة مع الشعب الفلسطيني الذي يعاني من اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي، مشددًا على ضرورة وقف التصعيد المستمر على قطاع غزة.

كما أكد وزير الخارجية السعودي، في تصريحات لـ"العربية" على تمسك المملكة بإقامة دولة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشار إلى أن موقف المملكة واضح وهو التوصل لحل دائم وفق المبادرة العربية، وأنه لا استقرار بدون حل شامل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وعن المحادثات مع الإدارة الأمريكية بشأن وقف التصعيد، قال: "لمسنا من الجانب الأميركي تفهما لضرورة وقف التصعيد في غزة"، موضحًا أن المملكة تتواصع مع جميع الدول الفاعلة للضغط لوقف التصعيد الإسرائيلي".