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الخارجية الأمريكية: نعمل على كل المستويات لوضع حد للصراع

08:51 م الأربعاء 19 مايو 2021
الخارجية الأمريكية: نعمل على كل المستويات لوضع حد للصراع

وزارة الخارجية الأمريكية

وكالات

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، مساء الأربعاء، أن واشنطن تعمل بلا كلل وعلى مختلف مستويات الحكومة لوضع حد للصراع.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، وفقًا لقناة "الحرة" إن هادي عمرو مسؤول الشؤون الفلسطينية والإسرائيلية في الخارجية الأمريكي، ما زال في المنطقة ويواصل الانخراط مع الإسرائيليين والفلسطينيين للتوصل إلى تهدئة.

وكان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، أبلغ نظيره بدولة الاحتلال الإسرائيلي بيني جانتس اليوم، بضرورة خفض التصعيد في قطاع غزة.

وقال البيت الأبيض في وقت سابق اليوم إن الرئيس الأمريكي جو بايدن تحدث مع رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم، وأبلغه بأنه يتوقع خفض العنف والتصعيد بشكل كبير اليوم.

وزارة الخارجية الأمريكية إسرائيل فلسطين القدس قطاع غزة

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