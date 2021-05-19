"خلف خطوط العدو".. ضابط بجيش الاحتلال يكشف محاولات حماس لإرسال كوماندوز

كتب- محمد صفوت:

اعترف ضابط كبير في القيادة الجنوبية لقوات الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، بمحاولة حركة حماس لـ3 مرات على الأقل لإرسال مقاتلين كوماندوز إلى داخل أراضي الاحتلال عبر الأنفاق المتصلة من قطاع غزة مع أراضي الاحتلال.

وذكر الضابط الذي لم يكشف عن هويته لصحيفة "تايمز أو إسرائيل" مساء الأربعاء، أن المحاولات الثلاث فشلت، موضحًا أن قوات الاحتلال قصفت الأنفاق مرتين، بينما كان نشطاء حماس بالداخل بالقرب من مدينة خان يونس في غزة ومرة مهاجمتهم قبل دخولهم الممر الجوفي.

ويقول الضابط، إن هناك اعتقادا في جيش الاحتلال بأن حماس تسعى لتنفيذ مثل تلك الهجمات وهجمات أخرى كبرى- لم يوضح تفاصيلها- التي يمكن أن تعتبرها حركة المقاومة انتصارًا كبيرًا لها في ظل قدراتها المحدودة مقارنة بقدرات جيش الاحتلال.

وشدد على أن قدرات الاستخبارات العسكرية في جيش الاحتلال، جيدة بما يكفي لكشف مثل تلك الأعمال، وتصدر تحذيراتها للجيش، مشيرًا في الوقت نفسه إلى احتمالية أن تشن حماس عملية صغيرة عبر أنفاقها على الحدود بين غزة والأراضي المحتلة.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم العاشر على التوالي، إذ تقصف طائرات أحياء القطاع المحاصر، وترد فصائل المقاومة الفلسطينية بإطلاق عشرات الصواريخ على المستوطنات بغلاف غزة والقواعد العسكرية في دولة الاحتلال.

وفي حصيلة لضحايا العدوان نشرت اليوم، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن العدوان على قطاع غزة أسفر عن ارتقاء 227 شهيدًا بينهم 64 طفلا و38 سيدة و17 مسنًا، فضلاً عن 1620 إصابة بجراح مختلفة.