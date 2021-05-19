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الاتحاد الإفريقي: القارة تواجه انتكاسة في نزع وتجارة الأسلحة الخفيفة والصغيرة

08:14 م الأربعاء 19 مايو 2021
الاتحاد الإفريقي: القارة تواجه انتكاسة في نزع وتجارة الأسلحة الخفيفة والصغيرة

أرشيفية

إثيوبيا - (أ ش أ)

عقد مجلس السلم والأمن الإفريقي اليوم الأربعاء، الاجتماع الثاني حول نزع الأسلحة الخفيفة والصغيرة في مناطق الصراعات.

وأفاد بيان مجلس السلم والأمن الإفريقي اليوم بأن الاتحاد الافريقي سوف يواصل جهوده لتعزيز وتحقيق الالتزامات الرامية إلى نزع الاسلحة الخفيفة والصغيرة غير المشروعة، وتقديم كل الدعم السياسي والتشغيلي الضروري للدول الأعضاء لتهيئة بيئة مواتية للأمن والاستقرار بشكل كامل وفعال ومستدام ودفع مسيرة التنمية المأمولة.

وأشار إلى أن قارة إفريقيا تعاني من الانتكاس في قضية التداول غير المنضبط والاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة؛ حيث تصل حاليًا إلى مستويات حرجة في جميع المناطق، مما أدى إلى زيادة الصراع المسلح في مناطق متعددة في القارة.

وأكد أن الدول الأعضاء التي تعاني من ظاهرة انتشار الأسلحة الصغيرة والخفيفة قدمت تحديثًا موجزا خلال الاجتماع الثاني لإبراز جهودها في نزع الأسلحة.

هذا المحتوى من

النزاعات المسلحة افريقيا اثيوبيا السودان

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