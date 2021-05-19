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موريتانيا تسجل إصابات بفيروس كورونا المتحور

07:48 م الأربعاء 19 مايو 2021
موريتانيا تسجل إصابات بفيروس كورونا المتحور

موريتانيا تسجل إصابات بفيروس كورونا المتحور

موريتانيا - (أ ش أ)

أعلن وزير الصحة الموريتاني الدكتور محمد نذير حامد، ظهور أربعة أشخاص حاملين لفيروس كورونا المتحور.

وأوضح حامد، في تصريح للصحفيين اليوم الأربعاء، أن شخصين حاملين للفيروس المتحور البريطاني، والآخرين أحدهما حامل للفيروس المتحور الهندي، والثاني للفيروس المتحور الجنوب إفريقي.

وأشار إلى فتح إجراءات التحقيق حول هذه الحالات، داعيًا إلى احترام الإجراءات الاحترازية، حيث تعتبر هذه الفيروسات أكثر خطرًا وأسهل انتشارًا.

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